Eccellenza:il Busalla sbaglia sotto porta, il Rivasamba no

Sestri Levante. Il Busalla, pesantemente falcidiato dalle assenze di giocatori del calibro di Compagnone, Cotellessa, Ferrando, Ottoboni e Piemontese, cede l’intera posta al Rivasamba (3-0), che vince con merito la gara, valevole per il secondo turno del torneo di Eccellenza.

La squadra di Cannistrà, per 25 minuti di gioco, è l’assoluta protagonista del campo, ma la poca precisione negli ultimi sedici metri non permette di capitalizzare le ghiotte occasioni avute, a differenza del Rivasamba di mister Cesaretti che, sfruttando alcuni errori degli avversari, va a rete in maniera copiosa, segnando tre goal in venti minuti di gioco.

Nel secondo tempo le due squadre si equivalgono, il Busalla prova a riaprire il match, ma il Rivasamba è attento, provando a colpire su veloci ripartenze.

Gandolfo e compagni, grazie al successo odierno, si portano a quattro punti in classifica, mentre il Busalla deve rimboccarsi le maniche, fare tesoro di questa sconfitta e lavorare sugli errori che lo hanno portato alla sconfitta.