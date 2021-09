Eccellenza, girone B, Claudio Paglia:”Il Baiardo vuole disputare una stagione competitiva”

Genova. Il Baiardo è atteso, all’esordio in campionato, dalla trasferta sul terreno di gioco del Canaletto Sepor.

I ‘draghetti’ sono indicati, alla vigilia, come una squadra in grado di giocare un torneo di alto livello, viene quindi naturale chiedere a mister Claudio Paglia se vedremo un Baiardo all’altezza delle ambizioni societarie?

“Vogliamo disputare una stagione competitiva, la società si è mossa bene, rinforzando la squadra, gli allenamenti e le gare di Coppa disputate mi hanno lasciato buone sensazioni…”.

I tanti giovani, che hai a disposizione, riusciranno a capitalizzare le insidie della categoria?

La nostra squadra ha in organico tantissimi under, in particolare modo 2003 e 2004, ragion per occorre avere un pò di pazienza, bisogna lasciarli crescere ed anche, a volte, sbagliare, sta al sottoscritto ed ai giocatori più esperti aiutarli ad inserirsi al meglio”.

Quale sarà la squadra rivelazione e cosa ti aspetti sul piano del gioco dal campionato di Eccellenza?

Credo che il Rivasamba abbia le carte in regola per essere ancora una piacevole rivelazione, mentre Fezzanese e RapalloRivarolese hanno una rosa di prim’ordine, in grado di poter centrare il salto di categoria. Mi auguro, che il gioco sia al centro dei pensieri di ogni allenatore”.