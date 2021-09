Eccellenza, Girone A: esordio Genova Calcio a Finale, Arenzano a caccia di riscatto contro il Pietra Ligure

Genova/Arenzano. È questo il binomio di squadre genovesi proposto dalla seconda giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022, una stagione iniziata lo scorso weekend all’insegna dei gol e dello spettacolo. Cairese, Albenga e Finale, per esempio, hanno scelto di festeggiare la ripartenza rifilando tre reti rispettivamente a Varazze, Alassio e Ospedaletti, risultati certamente esaltanti che chiamano però le compagini a riconfermarsi.

Quest’ultimo risulta tuttavia essere un grattacapo rinviato alla prossima giornata per i gialloblù di mister Bresci, sorridenti spettatori in maniera da poter scontare il turno di riposo impostogli dal calendario. Saranno invece impegnate domani Albenga e Finale, squadre che sfideranno tra le mura amiche due compagini tignose come Genova Calcio e Taggia.

Una squadra che al contrario non cercherà di confermarsi bensì andrà alla ricerca di risposte cruciali è il Pietra Ligure di mister Pisano, squadra dominante nel primo tempo della scorsa giornata contro il Ventimiglia ma successivamente dominata da una compagine gagliarda e ben organizzata come i neopromossi uomini di mister Luccisano. Al Gambino di Arenzano sarà dunque sfida della verità tra i biancocelesti ed i padroni di casa guidati da mister Corradi, questo per un match che si prospetta ricco di gol e spettacolo.

Infine, senza dimenticare l’anticipo di oggi tra Ventimiglia e Ospedaletti, il turno terminerà tra le mura dell’Olmo-Ferro in occasione della gara che vedrà impegnate Varazze ed Alassio, formazioni chiamate a rispondere alle critiche dopo due avvii di campionato davvero turbolenti.

In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali proprio di questa seconda giornata, di seguito elencate:

Ventimiglia-Ospedaletti verrà diretta da Stefano Giordano della sezione di Grosseto, fischietto facente parte di una terna che vedrà protagonisti anche Luigi Arado e Andrea Poggi della sezione di Genova.

verrà della sezione di Albenga-Taggia sarà invece affidata a Matteo Laganaro della sezione di Genova, direttore di gara coadiuvato da Francesco Baruzzo e Matteo Durante rispettivamente di La Spezia e Genova.

invece della sezione di Francesco Baruzzo e Matteo Durante rispettivamente di Arenzano-Pietra Ligure verrà diretta da Martin Virgilio della sezione di Imperia. I guardalinee saranno invece i signori Gianluca Lazzaro e Matthias Crisafulli, facenti parte della medesima sezione.

della sezione di Gianluca Lazzaro e Matthias Crisafulli, facenti parte della medesima sezione. Finale-Genova Calcio vedrà impegnato come direttore di gara il signor Giovanni Moro della sezione di Novi Ligure, fischietto coadiuvato da Yassine El Hamdaoui (della medesima sezione) e da Luca Trusendi (di Genova).

della sezione di Novi Ligure, fischietto coadiuvato da Yassine El Hamdaoui (della medesima sezione) e da Luca Trusendi (di Varazze-Alassio infine verrà diretta da una terna interamente genovese. Arbitrerà il signor Guglielmo Noce, mentre Michele Bernardini e Ivano Sciallero saranno i guardalinee del match.

Le squadre dunque scaldano i motori, la seconda giornata del campionato di Eccellenza si prospetta come davvero appassionante.