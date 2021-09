Eccellenza, girone A, Beppe Maisano: “La squadra è cambiata, stiamo lavorando su principi e linee di gioco”.

Genova. La Genova Calcio, semifinalista nello scorso torneo di Eccellenza, sta lavorando sodo, essendo molto cambiata nei suoi interpreti e a precisa domanda: “La tua squadra può bissare l’ultimo torneo, che l’ha vista protagonista?”, mister Beppe Maisano risponde in maniera chiara:”ha bisogno di trovare principi e linee di gioco”.

“Sarà una stagione particolare, i lavori di rifacimento del sintetico, ci costringeranno, per un pò di tempo, a star lontani dalla nostra casa – continua Maisano – siamo una società ed una squadra in cantiere, ragion per cui dovremo essere bravi a gestire questa situazione”.

Ti piace questo format a 11 squadre per girone?

“Avrei preferito un campionato a 18 o 20 squadre – dichiara Maisano – nel torneo così concepito verrà a mancare il confronto tra tutte le squadre”.

Quali sono le squadre in grado di arrivare prime alla meta?

“Nel girone B Fezzanese e RapalloRivarolese hanno degli organici importanti, poi vedo bene altre squadre come il Busalla ed il Baiardo, nel girone A Cairese ed Albenga proveranno a disputare un torneo importante, l’obiettivo della Genova Calcio è quello di classificarsi, tra le prime cinque”.

Qual’è l’allenatore dal quale di aspetti delle interessanti prospettive di gioco?

“Durante un’amichevole ho visto giocare alla Cogornese di mister Andrea Bacigalupo, Prima Categoria, un bel calcio propositivo e ricco di idee…”.