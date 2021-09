Nel genovese si torna di nuovo a respirare l’aria del campionato di Eccellenza, dopo la sosta estiva.

In una prima giornata dai tanti pareggi. solo due vittorie da segnalare: quella del Campomorone ai danni del Molassana per 3-0 e il 2-0 in trasferta del Baiardo contro il Canaletto.

Athletic Club 1 v Sestrese 1

Athletic Club: Bartoletti, Gallotti, Cataldo, Di Pietro, Donato, Lembo, Dodero, Zinnari, Bondi, Pagano, Giuliani.

A disposizione: Francini, Cicirello, Croce, Gaspari, Verdiani, Staltari, Zazzeri, Cagliani.

Il tecnico della Sestrese ha risposto con:

Ravetta, Tecchiati, Di Sisto, Padovan, Ansaldo, Ghigliazza, Buzzurro, Vagge, Mura, Sighieri, Ranasinghe.

A disposizione: Pesce, Cuman, Delgado, Cappadona, Lanza, Piroli, Flores, Tomè, Cova.

Busalla 0 vs Rapallo Rivarolese 0 ( l’analisi del match

Busalla: Montaldo, Erroi, Piccardo, Zunino, Monti, Fasan, Boggiano, Siani, Repetto, Compagnone, Minutoli.

A disposizione: Costa, Lo Gioco, Ottoboni, Fabrizio Re, Gabriele Re, Sesta, Gottingi, Spano, Becciu.

Il tecnico del RapalloRivarolese ha risposto con:

Scatolini, Manfredi, Monarda, Ameri, Chiappe, Michelotti, Chiarabini, Revello, Bruzzi, Zunino, Panepinto

A disposizione: Risso, Paterno, Cristiani, Marella, Guernieri, Scarantino, Viola, Defilippi.

Cadimare 0 vs Rivasamba 0

Rivasamba: Gaccioli, Lasagna, Sanguineti T, Sanguineti F, Queirolo, Vottero, Baldassare, Bagnato, Gandolfo, Cusato, Lessona.

A disposizione: Granelli, Padi, Monteverde, Tuvo, Padi, Folli, Sala, Baroni, Latin

Campomorone 3 vs Molassana 0 (De Martini 2, Curabba)

Campomorone: Gianrossi, Galluccio, Lomonica, Bottino, Damonte, Agostini, De Martini, Trabacca, Gatto, Fassone, Concas

A disposizione: Ferrari, Chiriaco, Zola, D’Amoia, Bortolai, Buffo, Curabba, Galleri.

Il tecnico del Molassana ha risposto con:

Carlucci, Di Pietro, Mancini, Rapetti, Beninati, Pattini, Patini, Grosso, Buffo, Biancatoi, Eranio, Menini.

A disposizione: De Francisci, Luciani, Rossi, Siri, Lucignano, Drago, Mereto, Farina, Del Cielo.

Canaletto 0 vs Baiardo 2 ( 2 Romei )

Baiardo: D’Amora, Ungaro, Giambarresi, Merialdo, Ruffino, Napello, Pascucci, Oliviero, Romei, Battaglia, Ferrario.

A disposizione: Traverso, Cremonesi, Castro Melendrez, Fraguglia, Navanzino, Patrone, Gattiglia, Daniele, Peirotti.