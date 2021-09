Eccellenza B: terne arbitrali e temi della seconda giornata

Scatta domani la seconda giornata del girone “B” di Eccellenza, quello che vede impegnate formazioni genovesi e spezzine.

Il calendario mette di fronte le uniche due squadre che hanno vinto all’esordio. L’Angelo Baiardo di Claudio Paglia e il Campomorone di Silvestro De Lucia (foto) hanno così l’occasione per rimanere da sole in testa alla classifica. Chi ben comincia è a metà dell’opera dice un vecchio adagio. Vista la brevità della prima fase del torneo forse questo detto vale ancora di più.

Il Busalla ospita il Rivasamba. Le squadre di Cannistrà e di Cesaretti hanno pareggiato entrambe all’esordio con il medesimo punteggio: 0 a 0. Saranno dunque alla ricerca dei primi goal in campionato. Anche in questa giornata il Busalla affronta una squadra che a differenza sua aveva giocato tra aprile e maggio. Ancora presto per valutare se la sosta prolungata – che accomuna Busalla, Cadimare, Canaletto e Molassana – rappresenterà un fattore in campionato.

La Sestrese di Corrado Schiazza ospita l’ambiziosa Fezzanese. Ad accendere le polveri degli spezzini, la voglia di riscattare il minitorneo scorso dove non hanno brillato nonostante le grandi ambizioni. Il Molassana di Pandiscia è chiamato a riscattare il pesante passivo dell’esordio subito per mano del Campomorone. Di fronte, il Cadimare.

Discorso analogo a quello della Fezzanese per il Rapallo Rivarolese. Bianconeri impegnati tra le mura amiche contro l’Athletic Club di Albaro, che ha cominciato la stagione conquistando un punto in casa contro la Sestrese dopo una Coppa non esaltante.

Le designazioni arbitrali della seconda giornata

Angelo Baiardo vs Campomorone: Romeo di Genova, coadiuvato da Biase di Genova e Musante di Genova

Sestrese vs Fezzanese: Gatta di Sassari, coadiuvato da Penasso di Albenga e Salinelli di Genova

Molassana vs Cadimare: Fanciullacci di Savona, coadiuvato da Massa di Chiavari e Vigne di Chiavari

Rapallo Rivarolese vs Athletic Club Albaro: Ermini di Genova, coadiuvato da Benou di Genova e Nicolosi di Genova

Rivasamba vs Busalla: Bello di La Spezia, coadiuvata da Cucchiar di La Spezia e Di Maggio di La Spezia