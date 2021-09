Eccellenza “A”: Arenzano sconfitto, la Genova Calcio attenderà il giudice sportivo

Terza giornata di campionato. Secondo successo in altrettante gare per la Cairese, che nell’anticipo ha superato 2 a 1 l’Alassio. Sconfitta di misura per il Varazze contro il Taggia, che ora conduce a punteggio pieno. L’Albenga trova la vittoria sul campo del Pietra Ligure, che rimane fermo in classifica a quota 1. L’Arenzano ha perso contro l’Ospedaletti. Gli orange tolgono così lo zero dalla casella “punti in classifica”.

In attesa di sapere cosa ne sarà del match non giocato tra Genova Calcio e Ventimiglia (qui), la classifica è la seguente: Taggia 9; Albenga, Ventimiglia e Cairese 6; Finale 4; Varazze e Ospedaletti 3; Arenzano, Pietra Ligure e Genova Calcio 1; Alassio 0.

ALASSIO 1 (Gargano) – CAIRESE 2 (aut cordano, Pastorino)

Alassio: Chinchio, Bruzzone, Lombardo, D. Coulibaly, Invernizzi, I. Coulibaly, Passalaccqua, Cordano, Gargano, Pondaco, Fasce. A disposizione: Ben Ayech, Vargiu, Cafiero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Toriello e Cotrona. Allenatore: Luciani.

Cairese: Moraglio, Colombo, Brignone, Boveri, Doffo, Facello, Grandoni, Durante, Poggi, Pastorino Saviozzi. A disposizione: Avolio, Turco, Prato, Diamanti, Tamburello, Briano, Berretta, Carocci e Siri. Allenatore: Bresci-Alessi.

PIETRA LIGURE 1 (Metalla) – ALBENGA 2 (Carballo, Saiu)

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Praino, Tona, Insolito, Basso, Rignanese, Rovere, Giglio, D’Arcangelo, Alfano. A disposizione: Alberico, Corciulo, Barone, Rimassa, Giani, Barchi, Metalla, Ballone, D’Aiuto. Allenatore: Mario Pisano.

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Rudi, Carballo, Saiu, Natella, Gargiulo, Campelli, Graziani, Virga. A disposizione: Scalvini, Calcagno, Lupo, Di Bella, Gibilaro, Belvedere, Mariani, Capello, Graziani. Allenatore: Lupo.

OSPEDALETTI 2 (Cassini, Alasia)- ARENZANO 1 (Oggianu)

Ospedaletti: Ventrice, Negro, Alasia, Martini, Ambesi, Alberti, Cassini, Martelli, Galiera, Semati, Biffi. A disposizione: Frenna, Leone, Ceriolo, Facente, Rovere, Barbagallo, Sauh, Fici. Allenatore: Biffi.

Arenzano: Berruti, Cosentino, Garetto, Damonte, Boggiano, Pirozzi, Fossati, Lupi, Piu, Minardi, Oggianu. A disposizione: Catanese, Gravano, Calcagno, Cistaro, Mancini, Tobia, Craviotto, Terlizzi, Bisio. Allenatore: Corradi.

TAGGIA 1 (Scappatura) – VARAZZE 0

Taggia: D’Ercole, Cortese, El Kamli, Sadki, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Scappatura, Miceli, Gambacorta. A disposizione: Laura, Rotolo, Negro, Salmaso, Orengo, Carletti. Allenatore: Siciliano.

Varazze Don Bosco: Faggiano, Cavallone, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Iardella, Brini , Perasso, Cavallone, Caruso. A disposizione: Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Valle, Daudo, Berardinucci, Aiello, Iardella. Allenatore: Berogno.

GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIA

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Pittaluga, Calvi, Cappanelli, Riggio, Bruzzone, Serinelli, Parodi, Ilardo, Morando. A disposizione: Brina, Testore, Boero, Amirante, Lupi , Murino, Murtas. Allenatore: Maisano.