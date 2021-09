Doppio arresto nei vicoli: uno per evasione, l’altro per possesso di eroina

Genova. Un giovane di 24 anni, non di nazionalità italiana, ieri è stato arrestato nei vicoli del centro, nella zona tra via Prè, Vico Mele e Maddalena.

Il giovane era ricercato per evasione. Era stato infatti già arrestato ad inizio mese per furto e condannato agli arresti domiciliari, ma più volte gli agenti non l’avevano trovato in casa.

Dopo essere stato denunciato per il “reato di irreperibilità per evasione”, il 24enne è stato portato in Questura in attesa della direttissima, con aggravamento di pena.

Inoltre, sempre ieri, gli agenti hanno effettuato un altro arresto. Si tratta di un genovese di 51anni, che alla vista delle divise, in vico dell’Amore, ha cercato di dileguarsi.

Una volta raggiunto è stato trovato in possesso di 1 grammo di eroina e alcune pastiglie di antidolorifico che contenevano oppiacei, senza possedere la ricetta medica necessaria, è stato dunque multato per assunzione di droghe.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato a Marassi.