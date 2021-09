Domenica 26 torna Flight la mostra internazionale del cinema di Genova

Genova. In programma a partire dal 26 settembre, a Genova, la seconda edizione di Flight, mostra internazionale di cinema, con la proiezione di tre piccole gemme, raramente viste in Italia, del regista georgiano-francese Otar Ioseliani (Sept Pièces pour le Cinema Noir et Blanc, Les Fleurs e Avril). Al maestro del cinema sarà dedicata una retrospettiva che comprende 11 film, che saranno presentati dal regista stesso.

Ioseliani condurrà anche una masterclass sul suo cinema a Palazzo Ducale il 28 settembre.

Il cuore di FLIGHT sarà anche quest’anno il Concorso, che ha visto l’iscrizione di 314 film provenienti da 53 Paesi.

Tra questi ne sono stati selezionati 69, di cui 49 per le 7 sezioni competitive. A Genova dal 26

settembre al 2 ottobre si potranno vedere opere che molto spesso non entrano nel circuito commerciale delle sale o delle piattaforme televisive.

Non a caso 58 dei 69 film della selezione ufficiale sono anteprime assolute per l’Italia. “Abbiamo ricevuto opere di Paesi con grandi tradizioni di cinema come la Francia, l’Italia o gli Stati Uniti – ha detto il Fondatore e Direttore Artistico di FLIGHT, il regista di Kiev, ma genovese d’adozione Aleksandr Balagura – e da Paesi emergenti come il Bhutan, o il Libano. Moltissime opere caratterizzate da quell’onestà e purezza dello sguardo che vuole essere il marchio di FLIGHT”.

Tra queste, segnala Balagura, 5 straordinarie opere che arrivano proprio dal Libano, paese tormentato e in crisi, quattro delle quali dirette da registe donne ( Free Waves e Winter Ballad di May Kassem, Underdown di Sarah Kaskas e Look at Me di Davina Maria).

E la presenza di donne registe è nel complesso molto consistente, il 36% del totale.

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Grand Prix Pigeon Flying (€2500 euro e un objet d’art, realizzato dal giovane artista genovese Thomas Gori) sarà una giuria internazionale di alto profilo, presieduta da Ester Carla De Miro, studiosa di cinema e a lungo docente presso l’ateneo genovese, ma soprattutto creatrice a Genova de “Il Gergo Inquieto”, straordinaria manifestazione svoltasi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80, in qualche modo antesignana di FLIGHT e dedicata al cinema sperimentale.

Ester De Miro ricorderà gli anni del “Gergo Inquieto” il 27 settembre, e presenterà insieme con il regista Genova, Genova, film di Gérard Courant (che del “Gergo Inquieto” era stato ospite), mai visto a Genova.

Ci saranno anche i premi assegnati da una giuria di studenti dell’Università di Genova e

dell’Accademia Ligustica e dalle giurie ACEC e dei Critici Genovesi.

A chiudere il Festival, la sera del 2 ottobre, la cerimonia di premiazione e una proiezione speciale di “A Bout de Souffle” di Jean Luc Godard, in ricordo del grande Jean Paul Belmondo.

Saranno fisicamente a Genova a presentare le loro opere oltre 20 registi, che incontreranno il pubblico e animeranno le serate di FLIGHT.

La premiazione nella serata finale avrà luogo all’Auditorium San Salvatore

nella sera di Sabato 2 ottobre.

Le proiezioni di FLIGHT avranno luogo dal 26 settembre al 2 ottobre all’Auditorium di San Salvatore in Piazza Sarzano, grazie ad un patrocinio dell’Università di Genova, in 3 sale aderenti all’ACEC (Nickelodeon di Via della Consolazione, Club Amici del Cinema di Sampierdarena e Cinema San Siro di Nervi), in 2 Gallerie d’Arte (Etherea Art Gallery a Palazzo Ducale e Studio Incantations) e all’Alliance Française di Via Garibaldi.

La tessera valida per tutte le oltre 80 proiezioni e per tutti gli eventi di FLIGHT ha un costo di 12 Euro e può essere acquistata nei luoghi di proiezione (le tre sale cinematografiche venderanno anche biglietti per singoli spettacoli) e online sul sito www.mostradelcinemagenova.org . Sullo stesso sito è possibile consultare anche il programma completo dell’evento.

FLIGHT

La Mostra Internazionale del Cinema di Genova è organizzata dall’Associazione 28 Dicembre e da ACEC, con il patrocino dell’Università di Genova, con il contributo di Camera di Commercio di Genova, Fondazione Carige, Convention Bureau Genova, Comune di Genova, Regione Liguria, CNA Liguria, CAT Bonifiche Ambientali, Iren e Coop. Partner Tecnici sono il Dipartimento di Lingue dell’Università di Genova e Magestic Film. Elettra Car Sharing è il Sustainable Mobility Partner di FLIGHT.