Sestri levante. I carabinieri di Sestri levante hanno arrestato ieri pomeriggio un italiano 50enne, nato in Calabria ma residente nel Tigullio.

L’uomo è stato infatti condannato in via definitiva per rapina aggravata e furto aggravato commessi nel Tigullio nel 2017 per un totale di oltre 6 anni di carcere.

Il 50enne è stato portato nel carcere di Chiavari.