Davide Ballardini pre Genoa-Fiorentina: “Viola rivelazione del torneo, ma il Genoa ha qualità”

Domani pomeriggio alle ore 15 il Genoa scende in campo al “Luigi Ferraris” contro la Fiorentina. La squadra di Italiano si presenta a Genova dopo aver vinto le ultime due gare, contro Torino e Atalanta. Punto di forza della squadra, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic.

Davide Ballardini prende con le molle la gara di domani, contro un avversario a cui il cambio di allenatore sembra aver giovato in maniera considerevole: “La Fiorentina è la vera rivelazione del campionato, per gioco di squadra e per individualità. Per limitare Vhalovic dobbiamo agire da squadra dal primo all’ultimo istante. Se non sei presente in ogni momento della partita, questi giocatori possono fare male. Ci vorranno furore, rabbia ma anche qualità, perché il Genoa ha qualità”.

Servirà il Genoa del secondo tempo di Cagliari per fare punti: “L’atteggiamento del primo tempo non è stato buono per nulla. Tutto al contrario nel secondo tempo: volevamo fare la partita e mettere in difficoltà gli avversari. Ripartiamo da quello“.

Lato infortunati, Badelj si è allenato con il gruppo tutta la settimana, mentre ancora da chiarire la situazione di Caicedo, che farà ancora un esame di controllo.