Danneggiano l’opera di Gaetano Pesce a De Ferrari: la polizia locale denuncia tre ragazzi

Genova. Tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per danneggiamento in concorso e favoreggiamento di un quarto ragazzo che è riuscito a scappare. I quattro sarebbero i responsabili del danneggiamento dell’opera di Gaetano Pesce in piazza De Ferrari.

In particolare, è stata staccata la palla che simboleggia la fatica delle donne. I tre giovani – Si tratta di tre italiani, due disoccupati e una commessa, residenti in centro storico, a Marassi e a San Fruttuoso – individuati grazie alla segnalazione e alla collaborazione dei militari dell’esercito.