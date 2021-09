Genova. Per dare un’idea di quanto la situazione meteo, in questo sabato a Genova, siano all’insegna della variabilità basti pensare che se all’ingresso del Salone Nautico stava piovendo, nel primo pomeriggio, contemporaneamente splendeva il sole davanti al padiglione Jean Nouvel.

Un meteo pazzo, caratterizzato da forte instabilità a causa di alcune correnti umide da sud ovest, quello che sta interessando la Liguria e in genere il Nord Italia, come anche previsto dal centro meteo Limet. Una situazione che ci accompagnerà almeno fino a martedì, giornata in cui è atteso un miglioramento.

Così oggi chi ha alzato gli occhi al cielo, a Genova, ha visto trombe d’aria al largo, sul mare – per fortuna senza conseguenze o danni – pioggia alternata a sole, temperature tra i 20 e i 30 gradi nel giro di pochi minuti e pochi chilometri di distanza.

Anche quella di domani, domenica 19 settembre, sarà una giornata caratterizzata da molte nubi, specie sul centro-levante, con la possibilità di piovaschi e rovesci, anche a sfondo temporalesco. Attenuazione dei fenomeni attesa in serata.

Attenzione anche ai venti, soprattutto domani, saranno tesi da sud-ovest, e in rinforzo nel pomeriggio, specie in mare aperto.