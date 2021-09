Covid, già 11 classi in quarantena per le scuole liguri: due sono a Genova

Genova. Sono già undici le classi in quarantena nelle scuole liguri, a pochi giorni dalla ripresa. Il dato riguarda sia le scuole d’infanzia che le altre scuole ed è stato raccolto dal TgR della Liguria: sono 5 le classi in quarantena nella Asl 1 dell’imperiese, 3 alla Spezia, 2 a Genova e una a Vado Ligure (Savona).

Questo il bilancio dopo i primissimi giorni di scuola, riaperte ufficialmente mercoledì 15 in tutta la regione, in attesa dell’apertura di tutti gli asili, prevista per domani, lunedì 20 settembre.

Le regole per gestire queste situazioni sono le stesse dello scorso anno: se un alunno, sintomatico o meno, risulta positivo ad un tampone, tutti i contatti considerati “stretti” avuti nelle ultime 48 ore vengono messi in quarantena preventiva.

Sta poi alla Asl decidere per la quarantena a tutta la classe, cosa che di prassi viene decisa perchè è proprio in aula che sono ipotizzabili i maggiori contatti tra gli alunni. Per gli insegnanti invece, se sono state rispettate tutte le linee guida del caso, non sarà posto in quarantena e potrà continuare ad insegnare nelle altre classi. Inoltre è prevista la sanificazione della classe degli studendi coinvolti.