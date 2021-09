Covid, 87 nuovi casi in Liguria. Stabili le ospedalizzazioni: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 87 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3008 tamponi molecolari e 4557 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Ancora stabili gli ospedalizzati e nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, oggi in Liguria si contano 78 ricoverati (come ieri) di cui 5 in terapia intensiva. A Genova ci sono 14 ricoverati al San Martino e 18 al Galliera. Il Gaslini non più Covid free con 3 ricoveri nell’ultima giornata. A Sestri Levante i ricoverati sono 3. In isolamento domiciliare 1114 persone in Liguria (21 in meno).

I positivi attuali in Liguria sono 2396 (5 in meno con 92 nuovi guariti) di cui 1182 in provincia di Genova. I nuovi contagiati sono perlopiù in provincia di Genova (37), seguita da Savona (14), La Spezia (19) e Imperia (17). Altri 2 non sono riconducibili alla residenza nella nostra regione.