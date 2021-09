Covid, 43 nuovi casi in Liguria. Ricoveri ancora in calo: in 24h fatti oltre 4mila vaccini

Genova. Sono 43 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.355 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.236 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi registrati, 33 sono riferiti alla provincia di Genova (31 alla Asl 3 e 92alla Asl 4), 1 alla Asl 2 savonese, 5 all’Asl 1 imperiese e 4 all’Asl 5 spezzina. Non ci sono casi non riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento quindi i casi “attivi” di coronavirus in Liguria sono 2.523, in calo di 31 unità rispetto a ieri, di cui 1.236 in provincia di Genova e 352 in provincia di Savona.

Negli ospedali i posti letto Covid occupati sono 82 di cui 5 in terapia intensiva: si tratta di un andamento sostanzialmente stabile anche se in lieve calo in questi ultimi giorni.

A casa sono seguiti 1.347 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi: si tratta di 68 persone meno di ieri. Sono 1.216 i liguri in “sorveglianza attiva” perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti sono 74.

In Liguria la campagna vaccinale sono state somministrate fino a oggi 2.101.640 dosi in totale, che equivale quindi al numero di liguri almeno parzialmente coperti. Nelle ultime ore poche vaccinazioni: 3.993 con Pfizer/Moderna e 78 Astrazeneca. Il sistema regionale ha somministrato l’86% delle dosi a disposizione