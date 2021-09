Corso Italia, la polizia locale chiude un lounge bar: era una discoteca nonostante l’obbligo di chiusura

Genova. Serata rovinata per chi aveva prenotato un tavolo, ma soprattutto per i gestori del locale Babilonia, in corso Italia. Intorno alle 20 di sabato presso il “lounge and narghilé bar” è intervenuta la polizia locale che ne ha disposto la chiusura.

Secondo gli agenti del servizio serale dell’unità operativa Medio Levante, infatti, il Babilonia funzionava come discoteca nonostante alcune disposizioni di chiusura per incolumità pubblica: ancora non è chiaro – le informazioni sono contrastanti – se legate all’emergenza sanitaria da Covid o a motivi strutturali, l’instabilità di una soletta.

Un ufficiale della polizia locale ha intimato ai titolari la chiusura. Dopo un’iniziale titubanza, i responsabili hanno avvertito i clienti che avevano prenotato dell’impossibilità di riceverli e hanno fatto uscire il personale di servizio chiudendo successivamente l’accesso.

Una pattuglia è rimasta sul posto per intervenire in caso di eventuali assembramenti di clienti che, pensando il locale aperto, si fossero presentati alla porta e per verificare che la chiusura venisse rispettata.

Ricordiamo che per decreto le discoteche possono restare aperte solo se offrono attività alternative al ballo. Così il Babilonia, in questa estate 2021, si era organizzato con tavoli e narghilé ed è stato uno dei locali della movida della stagione.