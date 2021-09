Corso De Stefanis come la gradinata sud, gli ultras della Samp non entrano per dire no al green pass

Genova. Protesta colorata e rumorosa degli Ultras della Sampdoria questa mattina prima dell’inizio della partita di campionato contro l’Inter, al Ferraris.

I tifosi della sud hanno deciso di non entrare per protesta contro le restrizioni legate al green pass – anche la gradinata nord del Genoa era stata disertata dagli ultrà per lo stesso motivo – ma hanno deciso di imbastire un “tifo da stadio” all’ingresso dell’impianto in corso De Stefanis.

Quindi, alle 10, hanno iniziato un presidio con fumogeni e cori – nonché paralizzando il traffico di Marassi – per accogliere il pullman dei blucerchiati.

Intanto i tifosi che non protestano sono in fila (lunga) in attesa di sottoporre il loro green pass alle opportune verifiche con qualche ritardo sulle operazioni di ingresso.