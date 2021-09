‘Corridoi come Fabbriche” il convegno per ragionare sulle alternative alla ‘mega logistica’

Genova . Filiere, logistica e lavoro, è questo il mondo che vuoi ? Che cosa succede quando il sistema produttivo globale viene riorganizzato e la logistica diventa il principio guida di questa trasformazione della filiera globale? “ Corridoi come Fabbriche ” apre uno sguardo su questo processo dove la catena di distribuzione ha “soppiantato” la fabbrica fordista.

Questa la presentazione del convegno che avrà luogo Sabato 25 aprile 2021 dalle 9 alle 13 alla sala del Cap, via Albertazzi 1r Genova. “Oggi la produzione si sviluppa sempre più tra le maglie delle reti logistiche che spostano le merci da un punto all’altro e che sono diventate la fabbrica in sé”.

“Una riorganizzazione che prevede da un lato la costruzione di mega corridoi infrastrutturali – via mare e via terra – che permettano di concentrare le diverse fasi del processo produttivo, e la forza lavoro, lungo degli assi geografici ben determinati. Dall’altro che trae profitto dalle Zone economiche speciali, dove vengono sviluppati gli hub logistici in deroga alle normative vigenti. Qual è l’impatto sull’ambiente e sul clima di questo processo? Quali le implicazioni ambientali e sociali più ampie?

Se è questa la direzione che sta prendendo il sistema, sarà quella giusta?”. L’incontro sarà seguibile anche in diretta su radiogramma.buridda.org