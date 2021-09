Coronavirus, superate le 2 milioni di dosi di vaccino somministrate in Liguria

Genova. “Dall’inizio della campagna vaccinale a oggi, in Liguria, abbiamo superato 2 milioni di vaccinazioni”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commentando il bollettino di oggi e gli ultimi dati a disposizione. “Inoltre aumentano le prenotazioni nella fascia di età 12 – 17 anni e 18 /24 anni: in una settimana hanno prenotato la vaccinazione 4.340 ragazzi dai 12 ai 24 anni. Numeri che ci fanno ben sperare soprattutto per l’inizio della scuola“.

Negli ultimi 7 giorni sono state 2.609 le prenotazioni per la vaccinazione anti Coronavirus della fascia 12-17 a cui si aggiungono 1.731 prenotazioni per la fascia 18-24 anni, per un totale di 4.340. “Sempre più persone stanno completando in Liguria il ciclo vaccinale – ha aggiunto il presidente Toti – visto che la percentuale di chi ha già fatto anche la seconda dose è del 66,42%. Ci avviamo al 70% di persone completamente vaccinate”.

In Liguria la campagna vaccinale sono state somministrate fino a oggi 2.000.325 dosi in totale, che equivale quindi al numero di liguri almeno parzialmente coperti. Nelle ultime ore ecco le vaccinazioni: 7693 con Pfizer/Moderna e 398 Astrazeneca. Il sistema regionale ha somministrato l’89% delle dosi a disposizione.

Intanto sono 137 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4029 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4334 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi registrati, 48 sono riferiti alla provincia di Genova (41 alla Asl 3 e 7 alla Asl 4), 11 alla Asl 2 savonese, 39 all’Asl 1 imperiese e 32 all’Asl 5 spezzina. Sono 7 i casi non riconducibili a una residenza in Liguria, per lo più turisti.

Al momento quindi i casi “attivi” di coronavirus in Liguria sono 3117, di cui 1423 in provincia di Genova e 342 in provincia di Savona.

Nel bollettino di oggi si registra purtroppo un decesso legato al Covid, quello di una donna di 80 anni morta il 31 agosto all’ospedale di Sanremo.

Negli ospedali i posti letto Covid occupati sono 84 di cui 9 in terapia intensiva, in calo di tre unità rispetto ai giorni scorsi.

A casa sono seguiti 1828 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi: si tratta di 18 persone meno di ieri. Sono 1597 i liguri in “sorveglianza attiva” perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti sono 177.