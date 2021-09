Coronavirus, la pioggia manda in tilt il sistema informatico: solo 3 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

Genova. Sono solo 3 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nella ultime 24 ore: un numero decisamente basso, dovuto però ad un problema tecnico al sistema informatico causata dalla forte perturbazione che ha colpito la nostra regione nella giornata di ieri.

“A causa dell’allerta meteo che ha colpito la Liguria nella giornata di domenica 26 settembre – scrive Regione Liguria in una nota stampa – si sono verificati dei problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa. Le problematiche sono in corso di risoluzione e, al più presto, dovrebbe essere ripristinato il servizio informatico che consente la completa ricezione dei dati da parte di Alisa e la conseguente trasmissione al Ministero. I dati riferiti alle vaccinazioni e alle ospedalizzazioni sono invece stati trasmessi correttamente“.

E allora ecco i dati dell’emergenza in Liguria aggiornati ad oggi: sono 3 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 944 tamponi molecolari e 1.206 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione.

Ancora in discesa il numero dei ricoverati, 62 in tutta la Liguria (di cui 8 in terapia intensiva), 2 in meno rispetto a ieri. A Genova si contano 10 ricoverati al San Martino di cui 4 in terapia intensiva, 16 al Galliera di cui 1 in terapia intensiva. A Sestri Levante 1 ricoverato . In isolamento domiciliare 1.036 persone (3 in meno).

Sono 2.271 gli attualmente positivi in Liguria (15 in meno con 18 nuovi guariti). In sorveglianza attiva 1.396 soggetti, di cui 290 in Asl3.