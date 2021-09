Coronavirus, in Liguria 89 nuovi positivi e continuo calo dei ricoverati in ospedale

Genova. Sono 89 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.391 tamponi molecolari e 4.367 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino emesso dalla Regione. Diminuiscono ulteriormente gli ospedalizzati e non si registrano nuovi decessi.

In tutta la Liguria sono 64 i ricoverati (3 in meno da ieri) di cui 8 in terapia intensiva. A Genova 10 al San Martino (1 in più) di cui 4 in terapia intensiva, 16 al Galliera (2 in meno) di cui 1 in terapia intensiva, 1 al Gaslini (1 in meno). Le strutture del Tigullio attualmente sono Covid free. In isolamento domiciliare 1.059 persone (1 in più).

Gli attualmente positivi sono 2.286 (39 in meno con 128 nuovi guariti) di cui 1.151 in provincia di Genova. Dei nuovi contagi 44 sono in provincia di Genova, 19 nello Spezzino, 15 nell’Imperiese, 11 nel Savonese. In sorveglianza attiva 1.472 persone.

Nell’ultima giornata sono state somministrate 598 dosi di vaccino. Sono state immunizzate 861.861 persone con Pfizer e Moderna e 143.614 con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Le dosi utilizzate sono 2.130.153 su 2.468.890, l’86%.