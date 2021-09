Coronavirus: in Liguria 159 nuovi positivi, continuano a diminuire gli ospedalizzati

Genova. Sono 159 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.301 tamponi molecolari e 3.959 test antigenici rapidi nell’ultima giornata. Emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria. Scendono ulteriormente, anche se di poco, i ricoveri in ospedale, 80 in tutta la Liguria (2 in meno) di cui 10 in terapia intensiva. Anche oggi si conta un decesso (un 93enne al Galliera) per un totale di 4.387 vittime da inizio emergenza.

A Genova si registrano 14 ospedalizzati al San Martino (4 in terapia intensiva) e 17 al Galliera (2 in terapia intensiva). Nel Tigullio 5 ospedalizzati a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 1.925 persone in tutta la Liguria (57 in più).

Il totale delle persone attualmente positive scende a 3.155 (sono 18 in meno) con 176 nuovi guariti. La maggior parte dei nuovi casi è in provincia di Genova (64), seguita da Imperia (36), La Spezia (30) e Savona (28). In sorveglianza attiva 1.564 persone in tutta la regione.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati somministrati 6.896 vaccini (di cui 6.664 Pfizer o Moderna). In tutto sono state immunizzate 794.008 persone con vaccini a mRna e 142.481 con vaccini a vettore virale. Sono state somministrate 2.016.534 dosi su 2.291.866 consegnate, cioè l’88%.