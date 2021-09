Coronavirus, in Liguria 143 nuovi positivi e continua la discesa dei ricoveri in ospedale

Genova. Sono 143 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, di cui 64 in provincia di Genova su 3.098 tamponi molecolari e 5.605 test antigenici rapidi nell’ultima giornata. Emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria.

Continua la lenta discesa dei ricoveri in ospedale, 78 in tutta la Liguria (-2 rispetto a ieri) di cui 8 in terapia intensiva. Fortunatamente nel bollettino di oggi non si registrano decessi.

Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati somministrati 4.591 vaccini (solo 142 a vettore virale). La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell’88%. Sono state immunizzate in tutto 1.668.023 persone con vaccini Pfizer e Moderna, 142.629 con AstraZeneca e Johnson.

IN PROVINCIA DI GENOVA – I residenti positivi in provincia di Genova sono in tutto 1.456. Le persone ricoverate in ospedale sono 14 al San Martino (3 in terapia intensiva) e 13 al Galliera, nel complesso 4 in meno da ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.573 in Liguria, di cui 625 in Asl 3 e 104 in Asl 4.