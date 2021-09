Coronavirus: in Liguria 117 nuovi positivi, gli ospedalizzati scendono sotto quota 100

Genova. Sono 117 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.768 tamponi molecolari e 4.495 test rapidi antigenici processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Tornano sotto quota 100 gli ospedalizzati, oggi 95 in tutta la Liguria (di cui 8 in terapia intensiva), in calo di 6 unità rispetto a ieri. Non si registrano altri morti: il bilancio delle vittime resta a 4.392 da inizio emergenza.

A Genova si contano 17 ricoverati al San Martino (6 in meno) di cui 3 in terapia intensiva, 23 al Galliera (2 in meno) di cui 2 in terapia intensiva e 2 al Gaslini (invariati). A Sestri Levante 4 ricoverati, tutti arrivati nell’ultima giornata. In isolamento domiciliare 1.572 persone in Liguria (24 in meno).

In tutta la Liguria ci sono 2.680 positivi (64 in meno rispetto a ieri con 181 nuovi guariti) di cui 1.298 in provincia di Genova. Dei nuovi positivi 49 sono in provincia di Genova, 31 nel Savonese, 20 nell’Imperiese e 15 nello Spezzino.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.291 dosi di vaccino (solo 27 AstraZeneca e Johnson). Le dosi somministrate sono 2.080.915, l’87% rispetto alle 2.385.332 consegnate. In tutto sono state immunizzate 835.722 persone con vaccini a mRna e 143.142 con vaccini a vettore virale.