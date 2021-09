Coronavirus, gli ospedali tornano a svuotarsi: 70 ricoverati in tutta la Liguria

Genova. Sono 69 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.874 tamponi molecolari e 4.157 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. In netta discesa il numero dei ricoverati, 70 in tutta la Liguria (di cui 6 in terapia intensiva), 8 in meno rispetto a ieri. Si registrano però 2 morti, un 91enne a Sanremo e un’80enne al Galliera, col bilancio che sale a 4.403 da inizio emergenza.

A Genova si contano 11 ricoverati al San Martino (3 in meno) di cui 3 in terapia intensiva, 18 al Galliera di cui 1 in terapia intensiva. A Sestri Levante 2 ricoverati (1 in meno). In isolamento domiciliare 1.038 persone (76 in meno).

Sono 2.336 gli attualmente positivi in Liguria (60 in meno con 127 nuovi guariti). Dei nuovi casi 31 sono in provincia di Genova, 19 nel Savonese, 10 nello Spezzino, 9 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.432 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 4.779 vaccini. Sono state utilizzate 2.124.731 dosi su 2.468.895 consegnate, l’86%. In Liguria sono state immunizzate 859.440 persone con Pfizer e Moderna e 143.607 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.