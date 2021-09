Coronavirus, a Genova si registrano 4 morti in pochi giorni: 3 sono all’ospedale Galliera

Genova. Sono 59 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.489 tamponi molecolari e 5.381 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. In continuo calo gli ospedalizzati ma si registrano ben 4 decessi relativi agli scorsi tre giorni che portano il bilancio a 4.401 da inizio emergenza.

Si tratta di due uomini di 60 e 63 anni e di una donna di 93 anni, tutti deceduti al Galliera di Genova tra domenica e martedì, e di un uomo di 69 anni morto oggi al Villa Scassi.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, oggi in Liguria si contano 81 ricoverati (uno in meno rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva. A Genova ci sono 13 ricoverati al San Martino (uno in meno) di cui 4 in terapia intensiva, 18 al Galliera (uno in meno). Il Gaslini è tornato Covid free con 2 dimissioni nell’ultima giornata. A Sestri Levante un paziente in più per un totale di 6 ricoverati. In isolamento domiciliare 1.239 persone in Liguria (108 in meno).

I positivi attuali in Liguria sono 2.441 (82 in meno con 137 nuovi guariti) di cui 1.210 in provincia di Genova. I nuovi contagiati sono perlopiù in provincia della Spezia (18), seguita da Genova (17), Imperia (17) e Savona (5). Altri 2 non sono riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Resta relativamente basso il ritmo delle vaccinazioni con 5.642 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Sono 2.107.922 le dosi utilizzate su 2.434.924 consegnate, l’87%. Hanno completato il ciclo vaccinale 850.650 persone con Pfizer o Moderna, 143.401 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.