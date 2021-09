Coronavirus, 74 nuovi casi in Liguria: il trend rallenta e anche i ricoveri sono in calo

Genova. Sono 74 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.882 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 26 sono relativi alla provincia di Genova (24 alla Asl 3 e 2 alla Asl 4), 8 riguardano l’Asl 2 savonese, 17 l’imperiese e 22 lo spezzino. Un caso non è riconducibile a residenza in Liguria.

Il dato dei nuovi contagi è relativo a 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.882 tamponi antigenici rapidi.

Una persona deceduta a causa del Covid è stata purtroppo registrata anche oggi. Si tratta di un uomo di 66 anni morto all’ospedale di Sanremo.

Al momento in Liguria ci sono 2256 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 1146 nel genovese e 263 in provincia di Savona.

Continuano a scendere, anche se lievemente, i ricoverati. Sono in tutti 57, di cui 6 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono quindi due in meno di ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 986 persone, 14 più di ieri. Sono 1456 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 37.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 4104 dosi di Pfizer/Moderna e 11 di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.149.007.