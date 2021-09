Coronavirus, 73 nuovi casi: ricoveri ancora in calo ma ci sono 4 morti

Genova. Sono 73 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.698 tamponi molecolari e 5.833 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione.

Ancora in discesa il numero dei ricoverati, 67 in tutta la Liguria (di cui 7 in terapia intensiva), 3 in meno rispetto a ieri. Si registrano però 4 morti, tutti all’ospedale di Savoa: si tratta di un uomo di 66 anni una donna e un uomo di 91 e un altra donna di 89 anni.

A Genova si contano 8 ricoverati al San Martino di cui 3 in terapia intensiva, 18 al Galliera di cui 1 in terapia intensiva. A Sestri Levante 2 ricoverati . In isolamento domiciliare 1.058 persone (20 in più).

Sono 2.325 gli attualmente positivi in Liguria (11 in meno con 80 nuovi guariti). Dei nuovi casi 29 sono in provincia di Genova, 3 nel Savonese, 27 nello Spezzino, 13 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.432 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 4316 vaccini. Sono state utilizzate 2.129.417 dosi su 2.468.894 consegnate, l’86%. In Liguria sono state immunizzate 861.590 persone con Pfizer e Moderna e 143.614 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.