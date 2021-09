Coronavirus, 52 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 52 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 1.204 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 997.

Aumentano, seppur di pochissimo, gli ospedalizzati. Oggi sono 3 in più di ieri. Sono infatti 83 di cui 9 in terapia intensiva. In particolare 16 in Asl1, di cui 2 in terapia intensiva; 24 in Asl2, di cui 2 in terapia intensiva; 14 al San Martino, di cui 4 in terapia intensiva; 17 al Galliera, di cui 1 in terapia intensiva; 1 al Gaslini. Infine si registrano 5 ospedalizzati in Asl4, tutti nell’ospedale di Sestri Levante.

Non si registra alcun decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 1.925, 67 in meno rispetto al bollettino ieri. I guariti in Liguria invece sono 103.151, ben 75 in più rispetto a ieri.

Sul fronte delle vaccinazioni, secondo il bollettino di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.028.282 dosi di vaccino anti-Covid, ossia l’88% delle 2.291.893 dosi consegnate.