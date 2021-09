Coronavirus, in Liguria 165 nuovi casi e ricoveri in aumento del 20%: ecco perché

Genova. Sono 165 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3863 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi registrati, 72 sono riferiti alla provincia di Genova (57 alla Asl 3 e 15 alla Asl 4), 44 alla Asl 2 savonese, 22 all’Asl 1 imperiese e 20 all’Asl 5 spezzina. Sono 7 i casi non riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento quindi i casi “attivi” di coronavirus in Liguria sono 2963/strong>, di cui 1401 in provincia di Genova e 346 in provincia di Savona.

Nel bollettino di oggi non si registrano decessi ma negli ospedali i posti letto Covid occupati sono 93 (erano 77 ieri) di cui 8 in terapia intensiva: si registra un aumento dei ricoveri rispetto a ieri del 20%.

Tra le ragioni di tale incremento – spiegano dalla Regione Liguria – si segnala che il numero di soggetti dimessi nelle ultime 24 ore, pari a 5, è inferiore all’andamento medio routinario dei soggetti dimessi, andando ad incidere sul numero dei pazienti attualmente ricoverati. Da un’analisi più approfondita si evince inoltre che l’incremento maggiore di nuovi ricoveri rispetto all’atteso, verificatosi sul territorio del ponente Ligure, è in parte riconducibile al riscontro di positività in pazienti ricoverati e asintomatici durante le procedure di screening dei soggetti ospedalizzati per altre cause (per 5 soggetti degli 11 nuovi ricoveri nei territori di Asl 1 e 2).

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, la Asl 2 ha chiarito meglio le motivazioni dell’aumento. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Intanto, a casa sono seguiti 1751 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi: si tratta di 11 persone meno di ieri. Sono 1604 i liguri in “sorveglianza attiva” perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti sono 141.

In Liguria la campagna vaccinale sono state somministrate fino a oggi 2051528 dosi in totale, che equivale quindi al numero di liguri almeno parzialmente coperti. Nelle ultime ore poche vaccinazioni: 6459 con Pfizer/Moderna e 133 Astrazeneca. Il sistema regionale ha somministrato l’86% delle dosi a disposizione.