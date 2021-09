Cornigliano, denunciato pusher 21enne: aveva in tasca 8 grammi di hashish

Genova. Aveva in tasca 8 grammi di fumo, e a casa altri 25 e diverse banconote. Per questo un genovese di 21 anni è stato denunciato per spaccio durante un controllo a Cornigliano.

Il giovane si trovava a bordo del suo scooter ieri sera. Quando è stato invitato a mostrare il contenuto delle sue tasche e dello zaino, gli agenti lo hanno “pizzicato” in possesso di una bustina contenente circa 8 grammi di hashish e di 25 euro arrotolati in maniera maldestra.

La successiva perquisizione a casa ha consentito agli agenti di trovare ulteriori 35 grammi della medesima sostanza ed un bilancino di precisione.