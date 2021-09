Cori sessisti al Ferraris durante Samp-Inter, Candia (lista Sansa): “Basta giustificare il cat calling”

Genova. “I cori sessisti rivolti a un’operatrice dello stadio Luigi Ferraris durante la partita di serie A Sampdoria-Inter sono da condannare in tutti in modi. Giustificare il cat calling, riducendolo a motto goliardico, porta anche a questo”, così la consigliera Selena Candia della Lista Sansa.

Tra le prime a denunciare l’increscioso episodio è stata l’avvocata Cathy La Torre che sui social mostra chiaramente la realtà delle cose: le donne, anche mentre lavorano, vengono sessualizzate.

“Eppure c’è chi continua a banalizzare il cat calling. C’è chi continua a minimizzarlo, a ridurlo ad apprezzamenti, a non chiamarlo con il nome che merita: molestia. Gli uomini, spesso in gruppo, si sentono simpatici a fare così: e invece noi ci sentiamo sotterrare, ridotte a un organo sessuale che cammina. E badiamo bene che il problema esiste ovunque, non bisogna essere necessariamente in uno stadio o in una fabbrica, considerato che in un consiglio regionale a stragrande maggioranza maschile e retrograda, continuo a ricevere apprezzamenti sessuali non richiesti”, conclude Candia.