Coppa Italia Serie D, turno preliminare: il Ligorna stecca alla prima uscita stagionale, 3-1 Vado al Chittolina

Vado Ligure. Si è alzato sipario sulla stagione calcistica 2021/2022. Prima partita ufficiale per le squadre iscritte alla quarta serie. Nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, il Vado si è imposto 3 a 1 contro il Ligorna.

Le tre reti del Vado, in rapida successione all’inizio della ripresa, portano le firme di Cattaneo e Lo Bosco. Il centrocampista lombardo, cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, si è presentato al suo nuovo pubblico con una doppietta. Il centravanti ex Sanremese ha invece messo il sigillo sulla partita. Il Ligorna, dopo aver subito il tris, rimane anche in dieci (espulso Scannapieco), ma non demordere, accorciando le distanze con Gomes su rigore.

Sulla panchina dei rossoblù siede Matteo Solari. L’ex tecnico dell’Albenga è chiamato a provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza, nel non semplice compito di assembleare una rosa ancora una volta profondamente rinnovata dalla proprietà vadese.

Il Vado, retrocesso sul campo nelle ultime due stagioni, è stato infatti nuovamente ripescato in Serie D. Il Ligorna, di contro, torna in interregionale a distanza di un anno, dopo essersi aggiudicato l’ultimo “mini-torneo” di Eccellenza. Lo scenario della finale, vinta dai genovesi 3-1 contro la Cairese, fu proprio lo stadio “Chittolina” di Vado Ligure, dove quest’oggi si è disputato l’incontro d’esordio delle due compagini.

Gara secca, il Vado passa così ai trentaduesimi di finale. Il 23 novembre affronterà il Bra. Domenica prossima inizia però il campionato. Il Vado ospita il Derhtona, il Ligorna farà invece visita al Fossano.

Tabellino:

Vado-Ligorna 3-1 (52′, 60′ Cattaneo, 63′ Lo Bosco – 73′ “Rig” Gomes)

Vado: Ghizzardi, Gandolfo, Anselmo (46′ Magonara), Cattaneo (70 Papi), De Bode (78′ Favara), Capra (86′ Della Rossa), Giuffrida, Lo Bosco (70′ Carrer), Costantini, Aperi

A disp.: Cirillo, Casazza, Magonara, Favara, Cossu, Beroni. All. Solari

Ligorna: Prisco, Placido, Scannapieco, Bacigalupo, Gomes de Pina, Cirrincione, Brunozzi, Ale. De Martini, Raja, Salvini (82′ Ogliari,A. Garbarino

A disp.: Bongiorni, Mancuso, Tedesco, Alberto, Ogliari, Donaggio, L. Garbarino, Gerbino, Mata.

Arbitro: Teghille (Collegno). Assistenti: Savasta (Bra) e Gatto (Collegno)

Note: Pomeriggio estivo soleggiato. Angoli 5-2. Al 68′ espulso Scannapieco (L) per somma di ammonizioni. Recuperi 1′ e 4′. Spettatori 250 circa.

Cronaca diretta:

L’incontro comincia alle ore 15:03. Locali in maglia bianca, con pantaloncini e calzettoni blu. Ospiti in completo giallo e numeri di maglia azzurri.

12′ Ammonito A. Garbarino (L).

14′ Giuffrida recupera palla sulla trequarti, salta due avversari ma perde l’attimo per concludere.

Trascorsi i primi venti minuti. Nulla di significativo da segnalare. Squadre ordinate e ben messe in campo.

Ritmi non eccessivi, ma discretamente godibili.

22′ Costantini, calcio di punizione dai venticinque metri. Alto.

28′ Azione insistita dei padroni di casa. Lo Bosco arma il sinistro dalla lunetta, A. Garbarino, con la coscia, devia in angolo.

32′ Raja tenta un tiro dalla distanza. Il pallone spiove in maniera insidiosa, terminando un metro sopra la traversa della porta difesa da Samuele Ghizzardi, comunque sulla traiettoria.

37′ Salvini affonda sulla destra, saltando sul passo Anselmo. Palla messa in mezzo per l’accorrente Cirrincione. Ghizzardi si protende in uscita bassa, sventando con un intervento puntuale.

Gli ospiti protestano, adducendo a un pissibile contatto falloso tra il portiere rossoblù e l’attaccante genovese. L’arbitro fa proseguire.

42′ Anselmo lancia Capra con un rinvio. Sinistro strozzato del numero sette locale, Prisco blocca.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Ligorna 0-0.

Inizio secondo tempo, ore 16:04. Nell’intervallo il Vado sostituisce Anselmo con Magonara.

49′ Ligorna in attacco. De Martini crossa dalla sinistra. Garbarino, di testa manda alto.

53′ GOL VADO! Cattaneo riceve palla dalla lunetta, si gira e con un tiro preciso all’angolo alto trafigge Prisco. 1-0.

60′ GOL VADO! Iniziativa di Lo Bosco, il quale punta un avversario e calcia. Placido sporca la traiettoria. Cattaneo si fionda sulla respinta e, di piatto, deposita in rete firmando la doppietta. 2-0.

63′ GOL VADO! Rossoblù sugli scudi in questo avvio di ripresa. Aperi va via sulla destra e crossa. Parabola arcuata. Lo Bosco raccoglie la sponda area di Capra all’altezza del dischetto, trovando la deviazione vincente. 3-0.

67′ Ligorna in dieci uomini. Espulso Scannapieco, uno dei diversi ex di giornata, per doppia ammonizione.

72′ Rigore Ligorna. Pantano atterra Gomes con una spinta, venendo ammonito. Ghizzardi, nello scontro, rimane lievemente contuso.

73′ GOL LIGORNA! Dagli undici metri lo stesso Gomes si incarica della battuta del penalty, spiazzando Ghizzardi. 3-1.

76′ Occasione Ligorna.

Gomes sfugge in velocità imbeccando Salvini. Questi, in spaccata, non riesce a inquadrare lo specchio da posizione favorevole.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Vado-Ligorna 3-1.

VADO QUALIFICATO AI TRENTADUESIMI DI FINALE. LIGORNA ELIMINATO.