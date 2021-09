Coppa Italia: il Quinto giocherà a Brescia, la Pro Recco ad Anzio

Recco. Al via la nuova stagione della pallanuoto. Dal 17 al 19 settembre si svolgerà il primo turno di Coppa Italia maschile.

In questa fase le 14 squadre di Serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla final eight in calendario dall’11 al 13 marzo 2022.

I concentramenti si svolgeranno a Brescia (piscina Mompiano), ad Anzio (Stadio del Nuoto), a Trieste (piscina Bruno Bianchi) e a Siracusa (Piscina Caldarella), Segue il programma completo:

Girone A a Brescia

1ª giornata – Venerdì 17 settembre

18:30 R.N. Nuoto Salerno – S.C. Quinto

2ª giornata – Sabato 18 settembre

10:00 An Brescia- R.N. Nuoto Salerno

3ª giornata

17:30 S.C. Quinto – An Brescia

Girone B ad Anzio

1ª giornata – Venerdì 17 settembre

18:30 Roma Nuoto – Anzio Waterpolis

20:00 CN Poslllipo – Pro Recco

2ª giornata – Sabato 18 settembre

9:30 Roma Nuoto – Pro Recco

11:00 Anzio Waterpolis – CN Posillipo

3ª giornata

15:30 Anzio Waterpolis- Pro Recco

17:30 Roma Nuoto – CN Posillipo

Girone C a Trieste

1ª giornata – Sabato 18 settembre

18:30 San Donato Metanopoli Sport – R.N. Savona

2ª giornata – Domenica 19 settembre

9:30 R.N. Savona – Pallanuoto Trieste

3ª giornata

17:00 Pallanuoto Trieste – San Donato Metanopoli Sport

Girone D a Siracusa

1ª giornata – Venerdì 17 settembre

18:00 S.S. Lazio Nuoto – Telimar

19:30 Nuoto Catania – C.C. Ortigia

2ª giornata – Sabato 18 settembre

9:30 C.C. Ortigia – S.S. Lazio Nuoto

11:00 Telimar – Nuoto Catania

3ª giornata

16:30 S.S. Lazio Nuoto – Nuoto Catania

18:00 C.C.Ortigia – Telimar