Coppa Italia Eccellenza: Busalla-Campomorone, segui la cronaca in diretta

RISULTATO: Busalla-Campomorone 2-2 (p.t. 28′ Ottoboni, s.t. 12’ Compagnone)

Busalla. Busalla e Campomorone si giocano il passaggio del turno nella Coppa Italia di Eccellenza in una gara da dentro o fuori. Dopo i pareggi riscontrati nelle precedenti due giornate l’obiettivo per entrambe le formazioni sarà quello di vincere per passare il turno, questo per un match che si prospetta ricco di gol e spettacolo.

I due tecnici, Cannistrà e De Lucia mandano in campo le seguenti formazioni:

Il Busalla si schiera con Montaldo, Erroi, Piccardo, Zunino, Ferrando, Ottoboni, Boggiano, Fasano, Becciu, Compagnone e Repetto

A disposizione ci sono Costa, Guzzi, Lo Gioco, Monti, Fabrizio Re, Gabriele Re, Sesta e Spano

Il Campomorone risponde con Gianrossi, Galluccio, Lamonica, Bottino, Damonte, Agostini, De Martini, Zola, Gatto, Fassone (cap.) e Bortolai

In panchina si accomodano Ferrari, Bizzarri, Chiriaco, Dorno, Trabacca, D’Amoia, Buffo, Galleri e De Lucia

Arbitro del match è il signor Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, fischietto coadiuvato dai guardalinee Nicola Penasso e Ivano Sciallero rispettivamente delle sezioni di Albenga e Genova.

Alle 20:02 circa il direttore di gara comanda l’inizio della sfida, un match inizialmente molto bloccato con entrambe le squadre impegnate soprattutto nel palleggio a centrocampo.

Al 23′ è il Busalla a spezzare l’impasse! Becciu di testa prova a trasformare in oro uno splendido corner calciato da Compagnone, ma il pallone termina sul fondo

Al 28′ è vantaggio per i padroni di casa! Ottoboni approfitta di un retropassaggio clamorosamente sbagliato da un difensore del Campomorone superando in slalom il portiere e depositando il pallone in rete: 0-1 Busalla!

Al 32′ ecco il Campomorone! Gatto prova a sorprendere Montaldo sfruttando un disimpegno sbagliato da Ferrando, ma l’estremo difensore dei locali con un super intervento sventa la minaccia

Al 39′ Fassone da fuori area cerca il pareggio ospite, ma il portiere avversario ancora una volta riesce a salvare i suoi deviando la conclusione sul palo

Termina così 1-0 senza recupero un primo tempo divertente, 45 minuti carichi di emozioni decisi da un errore che ha spalancato la strada ai padroni di casa. L’impressione è che nella seconda frazione ci sarà da divertirsi, questo per una sfida decisiva davvero senza esclusione di colpi.

Alle 21:00 circa prende il via il secondo tempo con gli ospiti immediatamente determinati alla ricerca del pareggio.

Al 9’ è doppio vantaggio per gli uomini di Cannistrà. Compagnone servito splendidamente da Becciu fulmina Gianrossi facendo sognare i tifosi: 2-0 Busalla!

Al 10’ ci prova ancora Compagnone, ma il suo tentativo esce di poco

Al 14’ escono Boggiano e Becciu sostituiti da Spano e Fabrizio Re

Al 15’ esce Ottoboni ed entra il 2004 Lo Gioco

Al 23’ accorcia le distanze il Campomorone