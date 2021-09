Contromano si schianta contro un’auto e una moto, sette feriti tra cui due bimbi

Genova. Grave incidente stradale ieri sera nel quartiere genovese di San Teodoro, in via Ferrara. Intorno alle 23.30 un uomo a bordo di un’auto a velocità sostenuta ha imboccato sul senso di marcia sbagliato la strada schiantandosi frontalmente sia contro una moto sia contro un’altra vettura.

Tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite. Ad avere la peggio un 51enne alla guida della moto che, ricoverato in codice rosso, si è visto amputare un piede. Per fortuna solo qualche contusione per la passeggera, sua compagna.

Sulla vettura colpita una famiglia: i due bambini sono stati portati al Gaslini in codice giallo, più che altro per accertamenti, con loro il padre. La madre, sempre in giallo, è stata portata al villa Scassi.

Ricoverato in codice rosso il conducente dell’auto che viaggiava contromano, più che altro per la dinamica dell’incidente. L’uomo, di origine nordafricana, non rischia di morire. Dovrà spiegare il perché del suo gesto.

Sul posto sono intervenute cinque diverse ambulanze di altrettante pubbliche assistenze, automedica e forze dell’ordine. Grande spavento per i residenti della zona, un quartiere molto popoloso.