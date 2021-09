Controlli antidroga in centro storico: due arresti e due denunce dei carabinieri

Genova. E’ di due arresti e altrettante denunce il bilancio dei controlli antidroga effettuati ieri in centro storico dai carabinieri.

In particolare i militari dell’aliquota operativa della Compagnia Centro hanno sorpreso in piazza della Commenda due cittadini senegalesi, irregolari e con pregiudizi di polizia, mentre cedevano alcune dosi di eroina, cocaina e crack. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 300 euro e arrestati in flagranza per spaccio.

Nell’ambito dello stesso servizio la pattuglia della stazione della Maddalena, in vico Santa Fede e in vico dell’Amore ha denunciato per spaccio un senegalese e un nigeriano, di cui uno minorenne, dopo averli osservati mentre cedevano modiche dosi di cocaina ed hashish. Gli acquirenti saranno segnalati come assuntori alla prefettura di Genova.