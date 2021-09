Controesodo di fine estate: traffico in tilt sulla A10 con quasi 20 chilometri di code

Genova. L’ultimo fine settimana estivo con le temperature ancora piuttosto alte hanno spinto ancora molti turisti a raggiungere la nostra provincia per un altro fine settimana di relax “mordi e fuggi”. A queste presenze “a tempo” si sommano quelle dei vacanzieri che hanno scelto settembre per le loro ferie.

Ma oggi è domenica e così, come sempre succede, sulle autostrade liguri si assiste al proverbiale contro-esodo. Al momento (ore 18.30) sull’A10 si registrano 19 chilometri di coda tra i caselli di Pietra Ligure e Savona in direzione Genova a causa proprio del traffico intenso.

Altre code, stavolta per lavori, si registrano tra Albisola e Celle Ligure; tra Arenzano e l’allacciamento per la A26 ci sono altri rallentamenti sempre per traffico intenso. Tale situazione ha spinto tanti automobilisti a sfruttare la viabilità ordinaria, ma ciò ha determinato lunghe code e rallentamenti anche sulla via Aurelia in direzione Savona.