Conte (M5s): “Su scuola e green pass serve responsabilità, vaccinazioni essenziali alla vera ripartenza”

Savona. “Su scuola e green pass serve responsabilità da parte della politica, vaccinazioni essenziali alla vera ripartenza: No ad ambiguità ed incertezze solo per prendere consensi”. Lo ha detto oggi l’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Savona per sostenere la candidatura a sindaco di Manuel Meles in corsa con una lista dei pentastellati.

“Procedere a ritmo spedito con i vaccini è l’unico modo per assicurare la piena ripresa economica e sociale, il resto sono solo prese di posizioni sporadiche a fini elettorali” aggiunge.

Nel merito della sfida elettorale savonese, Conte si è soffermato sulla mancata alleanza giallorossa: “A Savona le cose sono andate in questo modo, ma il M5s è orgoglioso del suo percorso, del suo candidato sindaco e della sua squadra, una lista civica che con umiltà non guarda agli altri o agli scontri con gli avversari, ma fiera del suo progetto amministrativo tira dritto per la sua strada e la sua proposta di città”.

L’ex premier ha poi parlato della questione sicurezza, con riferimento all’immigrato di Rimini responsabile dell’accoltellamento su un bus nel quale è rimasto ferito anche un bambino: “Lotta all’immigrazione clandestina e la sicurezza dei cittadino sono e resteranno obiettivo primario, di tutti, non solo della Lega o di Fdi”.

“Credo che non sia il momento di facili slogan bensì, anche partendo dalle città come Savona, di mettere in campo azioni concrete sulla tutela dell’ordine pubblico, a cominciare dai controlli: potenziamento videosorveglianza, coordinamento tra polizie locali e forze dell’ordine, una sicurezza urbana sentita e percepita dalle stesse comunità locali” conclude Conte.