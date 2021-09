“Consenso informato per educazione sessuale a scuola”, respinta la mozione di Fratelli d’Italia

Genova. Niente consenso informato dei genitori per fare educazione sessuale a scuola: a sorpresa il Consiglio regionale della Liguria ha respinto la mozione presentata da Fratelli d’Italia che avrebbe impegnato la giunta Toti a far rispettare la direttiva del Miur per quanto riguarda le attività extracurriculari.

Decisiva è stata l’assenza di alcuni consiglieri di centrodestra al momento della votazione, che è finita in parità: 12 favorevoli (maggioranza) e 12 contrari (opposizione). “Una spaccatura che ha messo in risalto la fragilità della destra, soprattutto davanti a temi come quello affrontato oggi”, hanno attaccato i consiglieri Sansa, Candia e Centi.

L’assessora alla Formazione Ilaria Cavo aveva dato indicazione di libertà di voto asserendo che la Regione non ha competenza specifica sul tema, visto che l’osservanza della normativa “spetta alla direzione scolastica regionale e all’autonomia scolastica”. Tutti i gruppi della maggioranza sembravano favorevoli, ma al momento di esprimere un giudizio i numeri sono venuti meno.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Balleari (FdI) aveva che la mozione avrebbe chiesto semplicemente di “far applicare la direttiva del Miur in Liguria, un semplice rafforzativo. Non sono contrario all’educazione all’affettività, sessuale o contro il bullismo. Ma per me il genere fluido non esiste, esistono il genere maschile e il genere femminile. Vorrei che i genitori siano informati su queste attività a scuola”.

“Sul tema c’è stato solo un disguido. Pur essendo l’argomento in linea con leggi nazionali, come ha ribadito l’assessore competente, ai consiglieri era stata lasciata libertà di voto, non essendo peraltro tematica di stretta competenza regionale – spiega il capogruppo degli arancioni, Angelo Vaccarezza – A un anno di distanza dalla rielezione di Giovanni Toti a presidente della Regione Liguria la maggioranza è ancora coesa e forte. Non c’è stata alcuna volontà da parte di nessuno dei nostri consiglieri di non votare la mozione presentata dai colleghi di Fratelli d’Italia, solo un disguido sui tempi della votazione. Cose che possono capitare, ma ci stiamo già dando da fare per correre ai ripari: spero che FdI ripresenti presto la mozione, in modo poter apporre anche la mia firma, a dimostrazione ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno, dell’unità di intenti della nostra coalizione. Sulle polemiche delle opposizioni non vorrei dilungarmi, evidentemente non hanno altro di cui poter parlare per guadagnare il loro quarto d’ora di visibilità. Noi tiriamo dritti per la nostra strada”.

“Purtroppo per puro caso e fatalità oggi non c’è stata l’approvazione di questa importantissima mozione di Fratelli d’Italia sul consenso informato, ma alla prima occasione possibile verrà riproposta in aula ed il centrodestra so che sarà unito e compatto nel votarla – ha aggiunto poi il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Balleari – Il centrodestra continua unito nel buongoverno della Regione Liguria e di tanti Comuni del nostro territorio, a chi vede in questi incidenti di percorso delle frizioni nella maggioranza consiglio di cambiare oculista”.

“È surreale che l’assessore Cavo sostenga che l’educazione sessuale a scuola non è di competenza della Regione – ha replicato il capogruppo Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) – penso che dovremmo rendere obbligatoria l’educazione all’affettività e alla sessualità a scuola”.

“È meglio che i giovani frequentino alcune ore con professionisti su determinate tematiche come l’educazione sessuale, che non farlo – ha evidenziato la consigliera Selena Candia (Lista Sansa) -. L’educazione all’affettività dovrebbe essere curriculare visto la sua importanza per la formazione dei più giovani”. ”

Chiedere al direttore scolastico regionale Ettore Acerra se si sta adeguando alle norme è pura propaganda, un atto inutile” commenta il capogruppo Giovanni Pastorino (Linea Condivisa).