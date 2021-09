Confedilizia, Nasini: “Per Genova con riforma del catasto c’è il rischio di una stangata fiscale”

Si è chiuso il tradizionale appuntamento di settembre Confedilizia, con il convegno del Coordinamento Legali Confedilizia, giunto alla 31esima edizione, che si è tenuto a Piacenza. Presente il presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa, con il presidente genovese e vicepresidente nazionale avvocato Vincenzo Nasini. Molti degli interventi e le conclusioni sono state dedicate all’ipotesi di riforma del catasto, temuta nonostante sia stata esclusa dal Parlamento, insieme a quello del blocco degli sfratti, come la fiscalità sulla casa e il costo degli affitti commerciali.

Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ha presentato gli argomenti più stringenti per l’associazione dei proprietari di casa. “Al nostro convegno di Piacenza, gli esponenti di due partiti di maggioranza, Lega (Claudio Borghi) e Forza Italia (Maurizio Gasparri) hanno confermato la loro netta contrarietà – ha fatto notare Spaziani – a qualsiasi ipotesi di riforma del catasto. Nello stesso senso si sono espressi il senatore Andrea De Bertoldi e l’onorevole Tommaso Foti a nome di Fratelli d’Italia. Nelle ultime ore il no alla riforma del catasto è stato manifestato con nettezza anche dal Movimento 5 stelle. Del resto, il Parlamento due mesi fa aveva deliberato proprio in tal senso. Logica vorrebbe che questa fosse la decisione definitiva”.

Vincenzo Nasini nella sua veste di presidente di Confedilizia Genova auspica che “alle parole facciano seguito i fatti e che le minacce di metter mano al catasto per aumentare la già smisurata pressione fiscale sugli immobili non vengano attuate. Per Genova e la Liguria la riforma del catasto potrebbe diventare l’ennesima stangata mascherata da riforma. In questi anni ne abbiamo già viste tante di questo genere». Nel corso del successivo convegno dei legali di Confedilizia l’avvocato Nasini ha trattato il tema della nuova assemblea condominiale on line con particolare riguardo alle figure del presidente e del segretario e alla redazione del verbale.