Concorso dirigenti polizia locale, Pd e Lista Crivello: “Requisiti inconsueti, vogliamo chiarezza”

Genova. “È stato pubblicato ieri il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti della Polizia Locale di Genova, che contiene requisiti particolarmente inconsueti per selezioni di questo tipo” – esordiscono Gruppo Consiliare Partito Democratico e Gruppo Consiliare Lista Crivello.

“Innanzitutto – spiegano – il bando prevede un termine brevissimo per la presentazione della domanda entro il 15 settembre, ben inferiore all’ordinario termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.

E continuano: “Viene poi richiesta ai concorrenti un’anzianità maturata nei soli Comuni capoluogo di provincia, senza distinzione di numero di abitanti del comune di provenienza né di funzioni effettivamente esercitate. È inoltre ammesso ogni diploma di laurea specialistica, in luogo delle lauree in giurisprudenza, economia o scienze politiche generalmente richieste per questo tipo di ruolo.

“Infine – concludono i due gruppi – il bando non prevede la riserva del 50% per il personale interno, come ribadito dal recente Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021). Pretendiamo chiarezza e trasparenza rispetto alle scelte inconsuete nella redazione del bando. Per questo motivo abbiamo richiesto la convocazione urgente di una commissione consiliare, con audizione dei vertici della Polizia Locale e delle organizzazioni sindacali”.