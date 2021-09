Città Metropolitana di Genova, 15 nuove assunzioni: in vista ulteriori aggiunte

Genova. Il 16 agosto sono entrati a far parte dell’organico della Città Metropolitana di Genova 15 nuovi operai destinati alla manutenzione delle varie strade provinciali.

I candidati sono stati assunti con chiamata diretta, mediante i Centri per l’Impiego, dopo averne valutato le capacità operative tramite prove pratiche inerenti al lavoro da svolgere.

L’entrata in servizio ha visto da subito un momento formativo, i nuovi operai hanno infatti seguito un corso sul codice e i doveri di comportamento del dipendente, in cui è stata sottolineata con particolare attenzione l’importanza dei corretti rapporti con altri enti pubblici o soggetti privati, un training tenuto da una società con esperienza decennale nell’ambito della formazione su etica pubblica e codice di comportamento, che i neoassunti hanno seguito con interesse e partecipazione.

Nei giorni successivi la formazione è poi proseguita con un corso focalizzato alla sicurezza sul lavoro, alla sua regolamentazione e agli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione personale, di fondamentale ed indiscutibile importanza per il lavoro che i nuovi operai andranno a svolgere.

“A questo primo gruppo nei prossimi mesi si aggiungeranno ulteriori unità operative – spiega in una nota Città Metropolitana di Genova – così da dare una risposta efficace ed efficiente alle esigenze del territorio che necessita di una presenza continua e pronta ad intervenire in tempi brevi, capace di agire in maniera agile e rapida, nel rispetto delle normative”