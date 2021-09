Città di Cogoleto, Francesco Travi: “Una vittoria che ci dà morale ed entusiasmo”

Cogoleto. Tre giorni dopo la sconfitta con lo Speranza, il Città di Cogoleto è tornato in campo per la Coppa Liguria di Prima Categoria ed ha messo a segno un convincente successo per 3 a 0 sulla Letimbro.

La squadra di casa ha giocato molto bene nella prima parte della gara, con palla a terra, continui cambi di gioco, ottimi cross dalle fasce. Nella seconda metà del primo tempo è venuta fuori la Letimbro, ma nella seconda frazione la formazione condotta da Francesco Travi ha preso in mano il gioco.

“Sono soddisfatto – dichiara il mister -. Una prima vittoria che ci voleva, ci dà morale ed entusiasmo per andare avanti. Nella prima mezz’ora molto bene, poi è uscita fuori la Letimbro che è una buona squadra. Se devo essere sincero il 3 a 0 è un risultato un po’ largo per quello che si è visto in campo. Il loro mister è stato bravo ad inizio ripresa cambiando le carte in tavola, mettendomi un po’ in difficoltà. Ho fatto un paio di cambi, ho rimesso un po’ in sesto la squadra e devo dire che i ragazzi sono stati bravi a metterci tutta questa voglia, sono stati bravi a risistemarsi e abbiamo preso il pallino del gioco”.

Il Cogoleto, schierato col 3-4-2-1, con i cambi è passato alla difesa a quattro. “Siri aveva anche il compito di copertura ma è stato molto bravo perché ha coperto e ha spinto – spiega Travi -: forse questa è stata anche un po’ la chiave di volta, perché stavamo soffrendo e siamo stati bravi a riportare l’inerzia del match dalla nostra parte“.

È emersa l’unità del gruppo: la squadra si è aiutata e sostenuta. “È un segnale importante e credo che questo possa essere il nostro valore aggiunto. I ragazzi stanno molto bene insieme, agli allenamenti sono sempre tutti presenti e questa è una cosa fondamentale per creare una squadra che possa essere competitiva” conclude il tecnico del Cogoleto.