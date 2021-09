Sarà un degno finale di stagione quello che la Genoa Bike proporrà il prossimo 17 ottobre, giorno del ritorno della Marathon dell’Appennino.

Toccherà proprio alla 24esima edizione della gara ligure chiudere l’annata delle prove lunghe in Mtb, tornando in calendario dopo un anno di stop forzato a causa del Covid.

Non sarà una gara qualsiasi, questo va detto subito, perché la prova di Casella (GE) sarà una sorta di test in vista del Campionato Italiano già attribuito dalla Fci per il prossimo anno. Per questo già molti big hanno detto sì all’invito dello staff ligure, per visionare il tracciato che metterà in palio le maglie tricolori.

Due i percorsi previsti: quello Marathon misura 77 km per 2.500 metri di dislivello, un tracciato certamente impegnativo che si svilupperà sulle colline dell’entroterra genovese.

Il percorso della Granfondo sarà invece di 36 km per 1.200 metri. Si tratta di disegni molto nervosi, che non danno tregua ai partecipanti pur non proponendo grandi altezze (si raggiungo al massimo gli 800 metri di altitudine).

L’appuntamento è alla tensostruttura nella Zona Feste dell’Area Verde, che ospiterà tutti i servizi pre e post gara e dovrà si potrà procedere al ritiro dei numeri e alle ultime iscrizioni.

Conviene però provvedere con anticipo, perché fino al 9 ottobre il costo di partecipazione è di 35 euro, una cifra destinata a salire sensibilmente nell’ultima settimana. Partenza per entrambe le gare alle ore 9:00 da Via Aldo Moro, sede anche dell’arrivo.

Compatibilmente con quanto permesso dai protocolli antiCovid, sarà una grande festa dove dare l’addio al 2021 e iniziare l’attesa per il nuovo anno, che ci si augura sia ancora più vicino alla normalità.

Per informazioni Genoa Bike Asd, tel. 010.6454001, www.genoabike.com