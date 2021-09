Chiavari, l’amministrazione incontra il vescovo: “un’occasione per presentare la squadra”

Chiavari. I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno incontrato questa mattina il vescovo di Chiavari, Mons. Giampio Devasini.

“Un momento importante, davvero significativo – dichiarano i membri della maggioranza – Abbiamo voluto ringraziare Mons. Devasini sia per la vicinanza manifestata nei difficili momenti che tutti noi abbiamo attraversato a seguito della prematura scomparsa del sindaco Di Capua, sia per la grande dimostrazione di stima ed affetto durante il funerale del primo cittadino”.

L’amministrazione continua che si è trattato anche di “un’occasione per presentare l’intera squadra, per condividere i progetti futuri che porteremo avanti nel segno di Marco e per cui ci impegneremo con continuità, professionalità e passione, come da sempre abbiamo fatto”.