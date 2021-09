Chiavari, la piscina comunale Mario Ravera riapre dopo i lavori di messa in sicurezza

Chiavari. Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria messi in campo dall’amministrazione comunale a seguito del crollo del soffitto avvenuto ad aprile, questa mattina l’apertura al pubblico della piscina comunale Mario Ravera di largo Pessagno.

“Rimosse le parti pericolanti, sono terminate le operazioni di rifacimento del controsoffitto, sono state eliminate le tubazioni ossidate e arrugginite dal cloro, sistemati gli impianti di illuminazione e ventilazione – dichiarano gli amministratori Silvia Stanig, Gianluca Ratto, Antonio Segalerba, David Cesaretti, Stefano Trocar durante il sopralluogo avvenuto questa mattina – All’esterno è stata smantellata la facciata e sono ancora in corso i lavori di sistemazione e consolidamento della parete. Efficienza e tempestività ad affrontare le criticità hanno sempre distinto la nostra azione amministrativa, anche in questo caso le operazioni di restyling, necessarie ed imprenscindibili per garantire la riapertura dell’impianto, sono partite il prima possibile con un investimento iniziale di 250 mila euro”.

“Abbiamo lavorato in sinergia per essere operativi il primo di settembre, il risultato è già più che soddisfacente, ancora meglio di prima. Il nostro ringraziamento per la velocità e prontezza d’intervento va a tutta l’amministrazione, in primis al nostro sindaco Marco Di Capua – aggiunge Danilo Ghio, presidente della Chiavari Nuoto – Ancora una volta le istituzioni quando lavorano insieme con le associazioni sportive, riescono ad ottenere ottimi risultati nell’interesse dei cittadini e degli utenti”.