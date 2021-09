Chiavari, a scuola con il Pedibus: al via con le iscrizioni

Chiavari. Riparte il 20 settembre il Pedibus, il servizio di accompagnamento a scuola gratuito per questo nuovo anno scolastico, istituito per raggiungere la scuola primaria e dell’infanzia “Mazzini”.

Tre le linee attivate: la rossa con partenza da corso Dante, all’altezza degli uffici dell’ASL4; la gialla da corso Gianelli, all’altezza del Libraccio; la blu da piazza Verdi.

Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare il numero 334 6124307.

«Con il rientro a scuola abbiamo ritenuto opportuno, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’attuazione delle norme anticontagio, fornire alle famiglie chiavaresi un servizio di gratuito e sicuro per raggiungere la scuola – spiega l’assessore all’istruzione, Fiammetta Maggio – Si tratta di un’occasione di socializzazione e di divertimento, allo stesso tempo un servizio necessario e pratico, molto apprezzato sia dalle famiglie che dai bambini”.

“Il Pedibus – continua Maggio – è attivo per la sola andata, per il ritorno, a causa degli orari differenti di uscita dalle classi, non è disponibile. Mentre, per gli alunni sotto i sedici anni, residenti a Chiavari e frequentanti le scuole cittadine, è disponibile sul sito del comune il servizio di attivazione della tessera a tariffa agevolata per l’utilizzo degli autobus Amt».