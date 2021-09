Cessata allerta arancione: in Liguria frane, allagamenti e un vero bombardamento di fulmini

Genova. Si è conclusa con diversi danni e allagamenti, per fortuna tutti di lieve entità, l’allerta meteo arancione su centro e Levante della Liguria, la prima della stagione autunnale. I temporali autorigeneranti, principali responsabili degli eventi alluvionali nella nostra regione, hanno portato una grande quantità di pioggia dopo un lungo periodo di sostanziale siccità che durava dalla scorsa primavera. Rimane fino a tarda sera l’allerta gialla.

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, per alberi caduti e allagamenti di garage, cantine e appartamenti al piano terra: è successo in diverse zone di Genova, ma soprattutto nel Tigullio e nell’entroterra orientale e in particolare a Torriglia, bersagliata da una pioggia incessante.

In città i problemi maggiori si sono registrati a Struppa, in Valbisagno, dove la strada si è allagata ed è stato necessario il lavoro dei pompieri per liberare i tombini. Problemi anche nel sottopasso di via Brin a Certosa.

Foto di Paolo (Nowcasting Limet)

Per quanto riguarda la viabilità, la situazione più grave è quella di Capo Noli, nel Savonese, dove una frana ha costretto a chiudere l’Aurelia. Alcuni massi sono franati sulla carreggiata in via Trensasco, sulla strada che da San Gottardo porta verso Sant’Olcese, in un punto dove si erano già verificati smottamenti.

I vigili del fuoco hanno deciso di chiudere la strada al transito veicolare e un condominio è rimasto pressoché isolato. Un grosso albero è caduto in via dei Ciclamini, a Quarto Alto: anche in questo caso strada temporaneamente chiusa per consentire l’intervento di rimozione e messa in sicurezza.

Centinaia i fulmini caduti, molti sul mare, altri invece pericolosamente vicino ai centri abitati. In via Montelungo, tra Sant’Eusebio e Bavari, un albero ha preso fuoco e sono intervenuti i pompieri. Episodi simili si sono registrati a Tribogna, in Val Fontanabuona, e a Santo Stefano al Mare nell’Imperiese, dove a incendiarsi è stata una palma sul lungomare.

Video di Stefano Baghino (staff Limet)

Di tutto rispetto gli accumuli registrati dalla rete Arpal. Nelle ultime 12 ore a Torriglia sono caduti quasi 250 millimetri di pioggia, di cui 186 in sole 3 ore. Altri numeri importanti sono quelli di Davagna (168 millimetri) e Sella Giassina nel comune di Neirone (157,2 millimetri). La pioggia più intensa in provincia di Genova è caduta a Davagna con 15,8 millimetri in 5 minuti e 88,8 millimetri in un’ora alle 10.10.

Nella città di Genova particolarmente significativi i dati di Quezzi e La Presa, entrambi in Val Bisagno, con una cumulata complessiva prossima ai 120 millimetri e cumulate orarie rispettivamente di 62,6 e 63,6 millimetri.

Bisagno a Marassi, foto di Roberto (Nowcasting Limet)

Nessun problema invece per quanto riguarda i torrenti che, per quanto ingrossati e limacciosi, sono rimasti ben al di sotto dei livelli di guardia, complice il fatto che il terreno era piuttosto secco e non ha rilasciato molta acqua. Anche il Bisagno, che fino a poche ore fa era in secca, lascia scorrere un flusso piuttosto fangoso.